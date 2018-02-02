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В посольстве США проходят встречи с представителями различных политических сил Украины - М. Йованович

В посольстве США проходят встречи с представителями различных политических сил Украины - М. Йованович

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В посольстве США проходят встречи с представителями различных политических сил Украины. Об этом в интервью одному из украинских телеканалов рассказала посол США в Украине Мари Йованович, сообщает УНН.

“Мы здесь в посольстве, и я лично, встречаемся с разными политиками. Я думаю, что это одна из причин, почему мы здесь — узнать, что происходит в Украине, кокие различные группы, разные политики, разные части общества. Мы собираем мнения и выводы из первых рук и сообщаем в Вашингтон о том, что видим”, — рассказала она.

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На реплику ведущей о том, что по мнению украинцев США имеют власть над украинскими политиками, посол ответила: “О! Вы так думаете? Я думаю, что как и в любых других отношениях, мы имеем длительные отношения с политиками из разных политических диапазонов в Украине и обсуждаем различные вопросы. Это же взаимные уступки, это крепкие отношения”.

Как Раныше сообщал УНН, посол США в Украине Мари Йованович убеждена, что США и впредь будут поддерживать Украину. Об этом она заявила в интервью одному из украинских телеканалов.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Мари Йованович
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