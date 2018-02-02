"Тоттенхэм" оформил трансфер бразильского футболиста "ПСЖ" Моури

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Футболист сборной Бразилии Лукас Моура сменил клубную прописку — вингер перешел из французского “ПСЖ” в лондонский “Тоттенхэм”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “шпор”.

Контракт с игроком рассчитан до лета 2023 года. Играть в своей новой команде бразилец будет под 27-м номером.

По информации авторитетного портала Transfermarkt английский клуб заплатил парижанам примерно 28 млн. Евро.

Заметим, что в текущем сезоне 25-летний футболист потерял место в основе “ПСЖ” и сыграл за парижан всего 6 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Примечательно, что за “ПСЖ” Мора выступал еще с 2013 года. На его счету 229 игр, 46 голов и 50 ассистов в футболке “ПСЖ”. С французским грандом футболист стал 4-кратным чемпионом страны, обладателем 4-х Суперкубков Франции, 3-х Кубков французской лиги и 2-х Кубков страны.

Добавим также, в составе сборной Бразилии вингер провел 35 поединков и забил четыре раза.