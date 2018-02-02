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Определенный уровень коррупции всегда будет, но с ним нужно бороться - посол США

Определенный уровень коррупции всегда будет, но с ним нужно бороться - посол США

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Определенный уровень коррупции всегда будет, но с ним нужно бороться. Об этом в интервью одному из украинских телеканалов заявила посол США в Украине Мари Йованович, сообщает УНН.

“Я думаю, что вопрос как люди хотят жить, в какой стране хотят жить было определено еще в 2014 году. Было ясно, что люди хотели верховенства закона, где все работает правильно, дела рассматривают честно, прозрачно и независимо. Это также означает настоящий толчок против коррупции. Это понятно не только по соцопросам, но и из разговоров с людьми по всей стране. Четко понятно, что люди хотят страну в которой все прозрачно. Определенный уровень коррупции всегда будет, но когда он есть, то надо с ним бороться. Именно поэтому украинское правительство создало НАБУ и САП. Это важно”, - сказала она.

Как ранее сообщал УНН, посол США в Украине Мари Йованович убеждена, что США и впредь будут поддерживать Украину. Об этом она заявила в интервью одному из украинских телеканалов.

Источник: УНН
Теги: Мари Йованович, НАБУ, САП
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