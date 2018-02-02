Посольство США не давит на НАБУ - М. Йованович

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Посольство США не давит на НАБУ, но продолжает помогать этому антикоррупционному органу. Об этом в интервью одному из украинских телеканалов заявила посол США в Украине Мари Йованович, сообщает УНН.

“Я бы не сказала, что у нас есть власть над НАБУ. Когда президент Порошенко и бывший премьер Яценюк создали НАБУ, ВР проголосовала за это, конечно, требовались ресурсы, тренинги и именно мы предоставляли их. Мы и в дальнейшем помогаем, включая и через ФБР, но НАБУ руководствуется собственными руками. Могу вам сказать откровенно, что множество всех просили повлиять на НАБУ. Так или иначе, мы этого не делаем. Ведь наши инстанции так не работают и мы считаем, так не должно работать правоохранительная система в Украине. Ни о каком давлении или влиянии не может быть и речи. Если бы мы начали влиять, то само существование антикоррупционного органа как НАБУ попало бы под сомнение”, - подчеркнула посол.

На вопрос, как часто она общается с руководителями НАБУ и САП, посол ответила: “Не так уж часто. По правде говоря, мы имеем персонал в посольстве, который этим занимается”.

Также, по ее словам, тема разговоров с руководителями этих антикоррупционных органов в основном касается технической помощи.

Как ранее сообщал УНН, посол США в Украине Мари Йованович опровергла слухи, что в посольстве и резиденции США есть тайная комната, куда для воспитательной работы вызывают украинских политиков. Об этом она заявила в интервью одному из украинских телеканалов.