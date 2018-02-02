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Вскоре в Украине выборы, поэтому время давить с реформами - посол США

Вскоре в Украине выборы, поэтому время давить с реформами - посол США

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Вскоре в Украине выборы, поэтому время давить с реформами. Об этом в интервью одному из украинских телеканалов заявила посол США в Украине Мари Йованович, сообщает УНН.

“Мы, действительно, очень поддерживаем Украину, потому что верим в те страны, которые хотят управлять своей судьбой. Украина демократическая, перспективная и безопасная здесь в центре Европы. Именно такая Украина — надежный партнер для США. Я считаю, что есть много вещей, которые украинцы делают правильно. Я говорю о реформах. Многое произошло со времен Майдана. Я считаю Украины стала намного комфортнее экономически. Выборы скоро и я думаю, что именно сейчас время давить с реформами”, — сказала она.

М. Йованович также считает, что изменения, которые хотят видеть украинцы — довольно сложные.

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“Это не такие вещи, которые происходят за день-два или даже не за год или за десять. Поэтому важно иметь правильного лидера, иногда принимать решения с которыми не все согласны. Я думаю, что мы видели огромную отвагу с 2014 — политическое руководство, некоторые законы, основания НАБУ и САП, „прозоро“, патрульная полиция — конкретные изменения. Если бы я вам о них сказала, в 2013, вы бы посмеялись и сказали, что это невозможно”, — резюмировала посол.

Напомним, посол США в Украине Мари Йованович опровергла слухи, что в посольстве и резиденции США есть тайная комната, куда для воспитательной работы вызывают украинских политиков. Об этом она заявила в интервью одному из украинских телеканалов.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Мари Йованович
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