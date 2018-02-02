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Жительница Киева до смерти забила своего сожителя бутылкой из-под водки

Жительница Киева до смерти забила своего сожителя бутылкой из-под водки

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Жительница Киево-Святошинского района до смерти забила своего сожителя бутылкой из-под водки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Киево-Святошинского отдела полиции.

После очередной ссоры разъяренная женщина решила отомстить своему сожителю и, когда тот лег спать, нанесла несколько ударов по голове стеклянной бутылкой. Предварительно они её совместно распили. После чего девушка ушла ночевать к себе домой, оставив окровавленного мужчину. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

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Бездыханное тело 35-летнего жителя с. Тарасовка нашла в доме его тетя. Полицейские Киево-Святошинского отдела полиции провели комплекс оперативно-розыскных действий, в результате установили и задержали подозреваемого - 34-летнюю сожительницу погибшего.

Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержания. Продолжаются следственные действия. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНН, столичные правоохранители разоблачили злоумышленника, который убил 65-летнего киевлянина и замуровал его тело в бетон.

Источник: УНН
Теги: убийство, Киев
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