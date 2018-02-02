Маркевич назвал главную проблему сборной Украины по футболу

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Председатель Комитета национальных сборных команд ФФУ Мирон Маркевич поделился мыслями по поводу нынешнего состояния национальной сборной Украины и дал оценку жребию в Лиге Наций. Об этом сообщает Федерация футбола Украины, передает УНН.

“Несомненной проблемой является отсутствие забивных нападающих. В командах, которые находятся в верхней части турнирной таблицы, в бомбардирах ходят иностранцы. Исключение составляет Юрий Коломоец, которого вызвали на последний матч года, против словаков. Но ему, конечно, еще не хватает опыта. Однако потенциал в нем есть. Неплохо зарекомендовал себя Алексей Хобленко, который перешел в польский „Лех“. Нужно за ним понаблюдать. Хотя в приоритете — поиск молодых ребят, скоро вообще останемся без нападающих”, — отметил Маркевич.

Также 67-летний экс-наставник “Днепра” отметил, что “желто-голубые” лишь в одной игре отбора к ЧМ-2018 продемонстрировали весь свой потенциал “кажется, настоящий свой потенциал команда продемонстрировала в домашней встрече с турками, где наблюдалась целостная картина игры подопечных Андрея Шевченко. Никто не пытался бить мяч куда-нибудь, когда нужно было его контролировать ... Постепенно команда выходит на новый уровень, но он пока недостаточен для того, чтобы находиться среди лучших сборных мира. Есть куда расти. Впрочем, в будущее этой команды я смотрю с оптимизмом”.

Напоследок Маркевич прокомментировал результаты жеребьевки для Украины в Лиге Наций.

“Словакия и Чехия — быстрые команды, организованные, непросто будет с ними бороться, но они „сине-желтым“ по силам. Фаворитов в нашей группе нет, победить может каждый, но я верю, что это будет сборная Украины”, — добавил глава Комитета национальных сборных команд ФФУ.

Как сообщал УНН, Маркевич заявлял о желании восстановления тренерской карьеры.