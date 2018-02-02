Сегодня Украиной руководит хаос и полное отсутствие обеспечения национально идеи - М. Ставнийчук

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня Украина руководит хаос и полное отсутствие обеспечения национально идеи. Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказала член Венецианской комиссии в 2009 - 2013 годах Марина Ставнийчук, сообщает УНН.

“Нашей страной управляет хаос. Нашей страной управляет абсолютное отсутствие обеспечения национальной идеи, национального интереса. Абсолютное отсутствие видения, куда мы движемся. Не может быть задачей государства — вступление ЕС и вступление в НАТО. Это не наша цель как таковая! Страна такой целью жить не может. В статье 1 Конституции Украины написано, что Украина является демократическим, правовым, социальным государством. Это наша цель. А ЕС и НАТО — только средства для этого”, — подчеркнула она.

По ее мнению, в Украине на сегодняшний день, не сформирована национальная позиция.

“Куда и как мы движемся. Мы с одной стороны говорим, что РФ -агресор, а с другой — торгуем с ней без конца и края. Парламент Польши рассматривает вопрос, который противоречит нашим национальным интересам и президент наш осторожно и взвешенно заявляет, что нам нужен диалог. А перед тем три года, что делали? Где тот диалог, который в принципе был налажен на предыдущих этапах между Польшей и Украиной?”, - сказала Ставнийчук.

Она также выразила убеждение, что Украина сегодня не является субъектом международного права.

“Мы сегодня объектом, поэтому они решают за нас вопросы, связанные с внешним миром и они решают, к сожалению, нас вопрос абсолютно внутренней политики. Так мы допустили после 2014 года!”, - резюмировала она.

Как ранее сообщал УНН, главный редактор украинского интернет-издания “Страна.ua” Игорь Гужва сообщил о получении так называемой “белой карты”, которая позволяет ему находиться в Австрии во время рассмотрения поданного им заявления на политическое убежище в этой стране.