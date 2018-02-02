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Пятница, 2 февраля 2018, 06:01 • Самуил Проскуряков
На сегодня установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 2 февраля 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.
Национальный банк Украины по состоянию на 2 февраля установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1201.881687;
Серебро - 15.402649;
Платина - 898.711977;
Палладий - 941.721151.
По сравнению с 1 февраля, стоимость всех металлов - уменьшилась.
Источник: УНН
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