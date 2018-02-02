В Шанхае фургон въехал в толпу пешеходов

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Восемнадцать человек были госпитализированы после того, как автофургон выехал на тротуар перед кафе Starbucks в туристическом центре Шанхая в Китае, передает УНН со ссылкой на агентство Синьхуа.

После столкновения с ограждением кафе фургон загорелся, но огонь не успел перекинуться на газовые баллоны. Прибывшие пожарные быстро потушили пламя.

Инцидент произошел в районе Хуанпу в одном из самых туристических районов города на пересечении улиц Синьчан и Наньцзин около 9.00 (3.00 по киевскому времени).

Три человека в тяжелом состоянии. По предварительным данным, в фургоне находились шесть человек, они находятся среди 18 пострадавших и были направлены в больницу.

Полиция приступила к расследованию.

Как ранее сообщал УНН, в районе Стамбула Бешикташ в Турции автобус въехал в толпу людей, ожидавших общественный транспорт на остановке, по меньшей мере три человека погибли, еще пять получили ранения.