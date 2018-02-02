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За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военнослужащий не пострадал

За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военнослужащий не пострадал

КИЕВ. 2 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 4 раза нарушили режим тишины. Вследствие обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” продолжают осуществлять огневые провокации в отношении украинских военных из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

“На Луганском направлении враг активизировался в районе Светлодарск дуги. В вечернее время противник более 2:00 вел огонь по позициям наших защитников вблизи Луганского из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Из таких же видов вооружения днем ​​и вечером боевики обстреливали опорные пункты сил АТО неподалеку Троицкого. В общем по нашим оборонных укреплениях незаконными вооруженными формированиями было выпущено более полусотни мин различных калибров”, - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

На протяжении прошедших суток зафиксировано 4 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины со стороны сепаратистов.

В результате вражеских обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Как ранее сообщал УНН, в среду Трехсторонняя контактная группа по Донбасса провела очередное заседание в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook.

Источник: УНН
Теги: зона АТО
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