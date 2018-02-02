Переселенцам предоставлять помещения из фондов жилья для временного проживания

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Правительство отнесло переселенцев к категории граждан, имеющих право на получение помещений из фондов жилья для временного проживания, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

“Правительство 17 января 2018 года приняло постановление № 20 „О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлением КМУ от 31 марта 2004 года № 422“, которым внутренне перемещенные лица отнесены к категории граждан, имеющих право на получение помещений из фондов жилья для временного проживания, а также определен необходимый перечень документов”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение последних лет Уполномоченный по правам в своих обращениях к центральным органам исполнительной власти и правительства подчеркивала необходимость актуализации перечня документов, представление которых является основанием для постановки на соответствующие учеты, и его корректировки с целью обеспечения предоставления жилья переселенцам. В декабре 2017 года Уполномоченный по правам человека направила в Министерство регионального развития обращение о принятии мер для обеспечения реализации права на жилье переселенцами без предоставления справки о регистрации места жительства.

Напомним, правительство увеличило размер ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.