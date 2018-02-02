"Укрзализныця" за год почти на 4% увеличила объемы перевозок пассажиров

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В 2017 году “Укрзализныця” перевезла на 3,7% больше пассажиров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “Укрзализныци”.

“Пассажирооборот за 12 месяцев 2017 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года вырос на 1004,1 млн пасс. км (3,7%) ”, - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что благодаря росту количественных и качественных показателей использования подвижного и тягового состава компании, объемы перевозок основных видов грузов увеличились во всех видах перевозок. В частности, в 2017 году по сравнению с 2016 годом объемы перевозки каменного угля увеличились на 8,1%, руды цветной, серной — на 4,6%, химических и минеральных удобрений — на 8,9%, химикатов — на 18%, зерна и продуктов перемола — на 18,4%, лома черных металлов — на 24,9%, Минстройматериалов — на 15,7%, цемента — на 7,7%, соли — на 91,8%.

Транзитные перевозки за 12 месяцев 2017 года, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, выросли на 610,8 млн ткм (3,1%), а тарифный грузооборот — на 4356,6 млн ткм (2,3%).

Также сообщается, что эксплуатационный грузооборот за 2016-2017 годы достиг максимального значения в декабря 2017 года — 27197,57 млн ткм брутто и 16800,67 млн ткм нетто. Приведеная продукция по 2016-2017 годы достигала максимального значения в декабря 2017 года — 22865,5 млн ткм. Приведеная продукция за 12 месяцев 2017 выросла на 7048,2 млн ткм (2,8%), в том числе за счет увеличения грузооборота на 4356,6 млн ткм (2,3%) и пассажирооборота на 1004,1 млн ткм (3,7%).

Рабочий парк вагонов в среднем в сутки за 12 месяцев 2017 года увеличился на 11681 вагонов (9,6%). Среднесуточная нагрузка возросла на 673 вагона (6%) и на 40518 тонн (5,7%). Общий парк локомотивов за 12 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 147 единиц (4,4%). Эксплуатируемый парк локомотивов в грузовом движении в декабре 2017 года в сравнении с среднего показателя за предыдущие 12 месяцев увеличился на 59 локомотивов (10,1%).

Напомним, 31 января 2018 года “Укрзализныця” запустила контейнерный поезд сообщением Киев-Лиски — станция Черноморская порт “Южный”.