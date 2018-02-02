НБУ оштрафовал иностранную компанию на 730 тысяч гривен

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Национальный банк оштрафовал на более чем 730 тысяч гривен иностранную компанию, которая получила существенное участие в одном из украинских банков без согласования НБУ, передает УНН со ссылкой на сообщение регулятора.

“НБУ 26 января 2018 года наложил штраф на иностранную компанию, которая получила существенное участие в одном из украинских банков без согласования НБУ. Размер штрафа составил 730 059,07 грн. При определении размера штрафа НБУ принял во внимание то, что не произошло изменений в составе конечных владельцев существенного участия в банке и размере их участия, а также самостоятельное сообщение банком об изменениях, которые произошли в его структуре”, - сообщили в Нацбанке.

В НБУ отметили, что приобретения существенного участия в банке без согласования с регулятором является нарушением законодательства. За указанное нарушение с 2015 года НБУ пять раз штрафовал нарушителей на суммы от около 272,9 тычяч гривен до около 3 млн 299,7 тысяч гривен.

Напомним, по данным НБУ, в прошлом году количество мошеннических операций в сети интернет выросло.