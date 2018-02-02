Рекорд Гиннеса: Эмираты запустили самый длинный в мире троллей

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Объединенных Арабских Эмиратах сегодня открыли для любителей острых ощущений самый длинный в мире троллей, рекорд зафиксировала представитель Книги рекордов Гиннеса, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Так, троллей способен развивать скорость движения до 150 километров в час с высочайшей горной вершины ОАЭ. Его длина составляет 2,83 километра. Канатная дорога пролегает непосредственно над пропастью Джебель-Джаис.

Канатная дорога имеет стальной кабель весом более 6 тонн. Туристы-экстремалы начинают свой спуск на высоте 1680 метров над уровнем моря и через 2-3 минуты прибывают в посадочной платформы. Там они останавливаются.

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Эмиратский зиплайн (другое название канатной дороги) внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный в мире. Официальный сертификат судья книги рекордов Гиннесса Хода Хачаб лично вручила Шейху Сауду ибн Сакра Аль Касими - правителю Рас-Аль-Хайма. Также сообщают: Шейх стал первым, кто опробовал аттракцион сразу после сертификации.

Отмечают, что троллем смогут пользоваться до 100 000 человек в год, и хотя ограничений по возрасту не существует, гонщики должны быть не менее 1,22 метра в высоту и не тяжелее 150 килограммов.