Украина опередила Россию по росту экономики

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Рост ВВП в России в 2017 году составил 1,5%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики, передает УНН.

При этом, по данным Национального банка Украины, рост ВВП Украины оценен в 2,1%.

Таким образом, украинская экономика по своему росту обогнала российскую.

Отметим, в конце 2017 уровень бедности в России начал расти и задел практически все уязвимые группы граждан.

Напомним, Украина заняла 150-ю позицию из 180 в рейтинге “Индекс экономической свободы-2018”, который ежегодно составляет американский фонд The Heritage Foundation.