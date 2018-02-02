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Украина опередила Россию по росту экономики

Украина опередила Россию по росту экономики

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Рост ВВП в России в 2017 году составил 1,5%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики, передает УНН.

При этом, по данным Национального банка Украины, рост ВВП Украины оценен в 2,1%.

Таким образом, украинская экономика по своему росту обогнала российскую.

Отметим, в конце 2017 уровень бедности в России начал расти и задел практически все уязвимые группы граждан.

Напомним, Украина заняла 150-ю позицию из 180 в рейтинге “Индекс экономической свободы-2018”, который ежегодно составляет американский фонд The Heritage Foundation.

Источник: УНН
Теги: Россия, экономика, Украина
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