СБУ задержала "экс-заместителя министра спорта" оккупированного Крыма

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сотрудники контрразведки СБУ задержали в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с временно аннексированной АР Крым бывшего заместителя министра спорта самопровозглашенной совета министров оккупационной власти. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

“Сотрудники СБ Украины установили, что бывший украинский чиновник с апреля 2015 по май 2016-го занимал должность заместителя так называемого Минспорта Республики Крым”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, после увольнения должности он продолжил антиукраинской деятельности в составе рабочей группы по созданию Государственной программы оккупационной власти “Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан РФ в Республике Крым”.

В последнее время злоумышленник занимал должность секретаря Регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации “Добровольное общество содействия армии, авиации и флота России”. Деятельность этой структуры направлена ​​на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Оперативники спецслужбы получили информацию, что он планирует выехать из Крыма в Херсонской области для решения личных вопросов.

Правоохранители задержали его при пересечении административной границы согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователями Главного управления СБ Украины в АР Крым открыто уголовное производство по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, 5 января СБУ установила факт пребывания в Киеве бывшего так называемого “министра здравоохранения Крыма” Петра Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове.