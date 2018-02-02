В Энергодаре покончил жизнь самоубийством чиновник ЗАЭС

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Энергодаре покончил жизнь самоубийством начальник отдела ядерной безопасности ЗАЭС. Об этом сообщил информированный источник.

"Он работал в должности главы отдела ядерной безопасности станции", - отметил собеседник агентства.

В свою очередь, в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области сообщили, что 1 февраля около 19.25 в собственной квартире на ул. Курчатова в городе Энергодар был найден мертвым с ножевым ранением туловища мужчина 1956 года рождения.

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По факту происшествия открыто уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.