Двух спортсменов из Северной Кореи пригласили на Паралимпиаду-2018

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Международный паралимпийский комитет пригласил двух лыжников из Северной Кореи принять участие в Паралимпиаде-2018. Об этом сообщает пресс-служба МПК, передает УНН.

Международный паралимпийский комитет пригласил Национальный паралимпийский комитет Северной Кореи принять участие в первых для него Паралимпийских зимних играх и предложил две квоты на Паралимпиаде в Пхенчхане.

Если Северная Корея примет приглашение, ее спортсмены вместе с представителями Южной Кореи под общим флагом пройдут на церемонии открытия Паралимпиады 9 марта.

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Квоты от МПК получили лыжники Джонгин Ким и Юхоль Ма, которые дебютировали на международной арене в январе, на Кубке мира в Германии.

Паралимпида-2018 состоится с 9 по 18 марта. В ней примут участие около 650 атлетов из 45 стран мира. Всего будет разыграно 80 медалей в шести видах спорта.