Регистрация | Вход |
USD: 27,87 0,0260  EUR: 34,72 0,0380 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 02 февраля 2018 19:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В Раде 5 февраля собираются подготовить позицию по "бандеровского закона"
В Раде 5 февраля собираются подготовить позицию по "бандеровского закона"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Еврокомиссар Хан сегодня встретится с Куртом Волкером в Вашингтоне

Еврокомиссар Хан сегодня встретится с Куртом Волкером в Вашингтоне

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан сегодня начал свой визит в Вашингтон, где, среди прочего, проведет встречу со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте ЕС, передает УНН.

Комиссар Хан во время визита также планирует встретиться с представителями администрации США, включая старшего советника президента Дональда Трампа Джареда Кушнера, заместителя помощника президента и старшим руководителем по вопросам Европы и России Фионой Хилл и замминистра по политическим вопросам Томом Шенноном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волкер обсудил с Сурковым возвращение российских офицеров в СЦКК

Кроме того, комиссар обсудит с первым заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном и главным исполнительным директором Всемирного банка Кристалиной Георгиевой, как усилить сотрудничество между ЕС и международными финансовыми учреждениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волкер назвал причину участия США в переговорах по Украине

Хан также примет участие в неформальной дискуссии за круглым столом в Институте Гудзона.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Вашингтон, встреча, Курт Волкер
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.