Еврокомиссар Хан сегодня встретится с Куртом Волкером в Вашингтоне

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан сегодня начал свой визит в Вашингтон, где, среди прочего, проведет встречу со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте ЕС, передает УНН.

Комиссар Хан во время визита также планирует встретиться с представителями администрации США, включая старшего советника президента Дональда Трампа Джареда Кушнера, заместителя помощника президента и старшим руководителем по вопросам Европы и России Фионой Хилл и замминистра по политическим вопросам Томом Шенноном.

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Кроме того, комиссар обсудит с первым заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном и главным исполнительным директором Всемирного банка Кристалиной Георгиевой, как усилить сотрудничество между ЕС и международными финансовыми учреждениями.

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Хан также примет участие в неформальной дискуссии за круглым столом в Институте Гудзона.