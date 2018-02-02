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Пятница, 2 февраля 2018, 17:36 • Лилия Гришина
В Кировоградской области умер мужчина из-за отравления неизвестным веществом
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Вероятной причиной смерти 34-летнего жителя г.Александрия является отравление неизвестным веществом. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник Александрийского отдела полиции Сергей Котига.
"Предварительно установленный диагноз - отравление неизвестным веществом. Чем именно отравился чмужчина - установит экспертиза.
Возможно, речь идет об алкогольном отравлении или отравлении определенными наркотическими веществами", - сообщил Сергей Котига.
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Источник: УНН
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