Украинец пытался вывезти в Польшу приборы ночного видения

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В пункте пропуска "Краковци" пограничники задержали жителя Ивано-Франковской области, который пытался вывезти в Польшу приборы ночного видения. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Комплекты с приборами ночного наблюдения и измерительным оборудованием, а именно - дальномер ПДС-1 с батареей, прибор ночного видения ННП-21 с кронштейном и прибор РТ с треногой, пытался перевезти через украинскую-польскую границу в собственном микроавтобусе 32-летний житель Ивано Франковской области", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в настоящее время выясняются все обстоятельства этого факта в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.