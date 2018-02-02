Климкин: оружие из США необходимо для нового нападения РФ

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Американское оборонное вооружение будет служить только для предотвращения нового масштабного нападения со стороны России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Rheinische Post, передает УНН.

"Наш диалог с американцами не является чем-то новым. Мы очень благодарны западным партнерам за их постоянную поддержку наших усилий, направленных на укрепление обороноспособности Украины в ее противостоянии одной из крупнейших в мире военных сил. Две вещи, которые я хотел бы подчеркнуть: мы живем в своей стране и имеем суверенное право защищаться в случае нападения на нашу территорию. И будущие поставки современного оборонного оборудования из США будут служить только для предотвращения новой крупной российской атаки, как это происходило в 2014 и 2015 годах", - сказал министр, комментируя критику за доставку американского оружия украинской армии.

С другой стороны, по словам П.Климкина, Украина понимает позицию Германии, согласно которой только благодаря политической воле можно регулировать мирный процесс.

"Без четкой позиции федерального канцлера весь политический процесс был бы гораздо медленнее. И мы также ценим поддержку Германии Украины, такую ​​как лечение украинских солдат в военных госпиталях. Или гуманитарные проекты, благодаря которым многие жители из опустошенных областей на востоке Украины получили новый дом", - добавил он.

Напомним, 21 декабря Госдепартамент США утвердил экспортную лицензию для Украины на закупку определенных видов легких вооружений и стрелкового оружия в американских производителей.