Первые весенние цветы расцвели в Ужгороде

УЖГОРОД-КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Ужгороде начали цвести первые весенние цветы - подснежники и весняник, передает корреспондент УНН.

Из-за длительного тепла цветы появились на придомовых клумбах в разных уголках города. В то же время, как сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, первые поляны подснежников начали цвести в естественной среде Виноградовского и Береговского районов.

"Ориентировочно вторую неделю краснокнижные белые подснежники цветут в лесах Береговского и Виноградовского районов. Это отдельные поляны на территориях, открытых для солнечных лучей", - отметила пресс-секретарь Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Юлия Давыдова.

Вероятно, именно из этих полян закарпатцы начали везти на местные рынки первые букеты из первоцветов, которые заметили пользователи социальных сетей.

Традиционно весняник, или эрантис, и подснежник обычный начинают цвести в марте-апреле. В этом году на Закарпатье в связи с теплой погодой фиксировались даже случаи начала цветения этих растений в середине января.

Как ранее сообщал УНН, из-за сильных дождей и снегопадов на Закарпатье объявили штормовое предупреждение.