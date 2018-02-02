НБУ рассчитывает на подписание нового соглашения с МВФ в 2020 году

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Национальный банк Украины рассчитывает на подписание новой программы с Международным валютным фондом в 2020 году. Об этом говорится в в январском инфляционному отчете НБУ, передает УНН.

"Ключевым предположением прогноза сотрудничество с МВФ по программе EFF в 2018 году и подписания новой программы в 2020 году. Это позволит сохранить доступ к международным рынкам капитала на прогнозном горизонте", - говорится в отчете регулятора.

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В НБУ также отметили, что для сохранения макрофинансовой стабильности Украины, критически важным является продолжение сотрудничества с МВФ в рамках не только текущей, но и новой программы.