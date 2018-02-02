Регистрация | Вход |
USD: 27,87 0,0260  EUR: 34,72 0,0380 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 02 февраля 2018 19:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В Раде 5 февраля собираются подготовить позицию по "бандеровского закона"
В Раде 5 февраля собираются подготовить позицию по "бандеровского закона"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Мультимедиа
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

НБУ рассчитывает на подписание нового соглашения с МВФ в 2020 году

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Национальный банк Украины рассчитывает на подписание новой программы с Международным валютным фондом в 2020 году. Об этом говорится в в январском инфляционному отчете НБУ, передает УНН.

"Ключевым предположением прогноза сотрудничество с МВФ по программе EFF в 2018 году и подписания новой программы в 2020 году. Это позволит сохранить доступ к международным рынкам капитала на прогнозном горизонте", - говорится в отчете регулятора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МВФ хотят видеть международные резервы Украины на уровне 30 млрд долларов

В НБУ также отметили, что для сохранения макрофинансовой стабильности Украины, критически важным является продолжение сотрудничества с МВФ в рамках не только текущей, но и новой программы.

Источник: УНН
Теги: НБУ, МВФ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.