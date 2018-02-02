В Киеве уровень пробок перед выходными составляет 7 баллов

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Киеве, по состоянию на 17:55, уровень пробок перед выходными достиг отметки в 7 баллов, передает УНН.

Так, согласно данным сервиса "Google Maps", традиционно медленно движутся автомобили в районе станций метро "Театральная", "Льва Толстого", "Университет", "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Дворец спорта".

Кроме того, есть проблемы с движением на улице Большая Житомирская, на улицах Ярославов Вал и Владимирская и всех прилегающих улицах, улице Крещатик в сторону Бессарабского рынка, на улице Вячеслава Черновола (в обе стороны). Затор образовался на проспекте Победы (от центра и цирка в обе стороны, а также от метро "Шулявская" и до выезда из города), проспекте Академика Глушакова в сторону Одесской площади, на улице Елены Телиги (в сторону метро "Дорогожичи"), и на участке дороги от улицы Елены Телиги и до метро "Петровка".

Также есть автомобильный затор на Подоле на улицах Верхний Вал и Нижний Вал (и близлежащих улицах) и в районе Контрактовой площади. Частично затруднено движение транспорта на улицах Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговая и Набережно-Рыбальская (в обе стороны). Проблемы наблюдаются на проспекте Валерия Лобановского в районе Совских прудов и в районе Севастопольской площади.

Затруднено движение на бульварах Дружбы Народов и Леси Украинский (в сторону Печерского путепровода), а также в районе Почтовой площади (ДТП).

Проблемы с движением автомобилей наблюдаются на улице Протасов Яр, в районе Индустриального путепровода на улице Саксаганского и Дарницкой площади (и близлежащих улицах). Кроме того, есть проблемы с движением на Окружной дороге (от Теремков и к Жулян в обе стороны, а также в районе пересечения Кольцевой дороги и проспекта Победы - ДТП) и в районе Одесской площади, а также на пересечении проспекта Науки и улицы Саперно-Слободская (а также в сторону Южного моста).

На данный момент движение затруднено на Южном и Московском (в сторону Левого берега) мостах. Ситуации с выездом из города - в настоящее время, движение затруднено только в сторону Броваров.

Напомним, в 2018 году в Украине будет введен фото и видеофиксацию нарушений ПДД, а также обязательную фиксацию такого нарушения ПДД как превышение скорости.