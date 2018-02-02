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Два балкона обрушились центре Одессы

Два балкона обрушились центре Одессы

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В центре Одессы сегодня утром в жилом доме обрушились два балкона, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба УГСЧС в Одесской области, передает УНН.

"2 февраля в 11:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в г. Одесса, по ул. Екатерининская во внутреннем дворе четырехэтажного жилого дома произошло обрушение двух балконов", - говорится в сообщении.

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По прибытию к месту вызова пожарно-спасательного подразделения было установлено, что произошло обрушение балкона на 3-м этаже жилого дома и в результате этого произошла угроза обрушения балкона на втором этаже.

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Место происшествия было ограждено кипировочною лентой. Спасатели проводили работы по демонтажу остатков балкона на 2-м этаже для устранения угрозы жителям. К проведению работ привлечены работники жилищно-коммунального хозяйства, газовой службы и электросети. Погибших и пострадавших нет.

Источник: УНН
Теги: Одесса
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