НБУ ухудшил прогноз международных резервов на конец 2018 года

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Национальный банк Украины понизил прогноз международных резервов на конец 2018 году с 22,2 млрд долл. до 20,5 млрд долл. США. Об этом говорится в январском инфляционном отчете НБУ, передает УНН.

"В текущем году Национальный банк ожидает поступление около 2 млрд долл. США от МВФ, а также получение правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка. Это позволит увеличить международные резервы до 20,5 млрд долл. США (октябрьский прогноз 22,2 млрд долл.) (или 3,7 месяца импорта будущего периода) на конец 2018 года", - говорится в сообщении.

Однако, как отмечается в отчете, в 2019 и 2020 годах через пиковые выплаты по внешнему государственному долгу ожидается формирование дефицита сводного платежного баланса.

Поэтому произойдет снижение резервов до 17,8 млрд долл. до конца 2019 года вместо ранее ожидавшихся 21,1 млрд долл., а в 2020 международные резервы составят 18,6 млрд долл. США.

Напомним, на 1 января 2018 года международные резервы Украины выросли на 21% и составляют 18,8 млрд долларов.