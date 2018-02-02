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Прокуратура согласовала подозрение о госизмене задержанному "экс-замминистру Крыма"

Прокуратура согласовала подозрение о госизмене задержанному "экс-замминистру Крыма"

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым согласовала сообщение о подозрении в совершении преступления по статье 111 (государственная измена) УК задержанному сегодня в пункте пропуска "Каланчак" "экс-замминистру спорта Крыма". Об этом сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

"Сегодня на пункт пропуска "Каланчак" был задержан так называемый экс-заместитель министра спорта Крыма. Прокуратурой АРК согласовано сообщение ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.111 УК Украины (государственная измена). Сегодня ему объявят подозрение", - сказала пресс-секретарь.

Т.Тихончик также рассказала, что решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, сотрудники контрразведки СБУ задержали в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с временно аннексированной АР Крым бывшего заместителя министра спорта самопровозглашенного совета министров оккупационной власти.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Крым, министр
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