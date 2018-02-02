Украина экспортировала почти 25 млн тонн зерна

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украина с начала 2017/2018 маркетингового года экспортировала 24,8 млн тонн зерновых культур, что на 8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, передает УНН со ссылкой на данные пресс-службы Госпродпотребслужбы.

По информации ведомства, в частности, отгружено пшеницы - 21,3 млн тонн (в том числе продовольственной - 6,7 млн тонн, фуражной - более 5,5 млн тонн), ячменя - 3,9 млн тонн, кукурузы - 8 млн тонн.

Кроме того, как сообщили в Держпродспоживслужби, в рамках нынешнего маркетингового года было экспортировано почти 3,9 млн тонн масличных культур, в том числе: рапса - более 2 млн тонн, сои - более 1,8 млн тонн.

Напомним, по данным Госстатистики, урожай зерна в Украине по итогам 2017 составил 61,3 млн тонн при средней урожайности 42,3 ц/га, что на 7,3% меньше, чем в 2016 году, но без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения АТО.