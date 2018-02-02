Дом деда Ельцина сгорел на Урале

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Дом, который принадлежал деду первого президента России Бориса Ельцина - Игнатию Ельцину, сгорел в селе Басмановское Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Ельцин Центра", передает УНН.

"Сгорел дом деда Ельцина - Игнатия, в селе Басмановское. Никто не пострадал. По нашим данным, пожар произошел 26 января, нынешние хозяева дома в это время находились в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ сообщили, что в данном доме родился Борис Ельцин. Как отметили в пресс-службе "Ельцин Центра", точное место рождения Ельцина доподлинно неизвестно.

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"Биографы расходятся во мнении, где точно родился Борис Николаевич", - пояснили в пресс-службе.

На данный момент сохранился дом, где проживали родители Ельцина, в селе Бутка Свердловской области.