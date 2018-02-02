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Боевики на Донбассе применили минометы: ранены трое военных

Боевики на Донбассе применили минометы: ранены трое военных

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В течение текущих суток боевики на Донбассе использовали против сил АТО 82-мм минометы, гранатометы, стрелковое оружие, в результате чего получили ранения трое украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"Сегодня силы агрессора продолжили привычную для себя практику обстрелов позиций украинских защитников. Основным средством огневого воздействия противника стали минометы и пехотное вооружение", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, на донецком направлении враг активизировался в пригороде Авдеевки. На подступах к этому прифронтовому населенному пункту противник применил 82-мм минометы, гранатометы различных видов и крупнокалиберные пулеметы. На Приазовье захватчики вели огонь из 82-мм минометов и гранатометов неподалеку Павлополя и Лебединского.

"В результате вражеских обстрелов ранения получили 3 военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - отметили в штабе АТО.

Напомним, что председатель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз на своей странице в Facebook написал, что на Приазовье погиб уроженец Сватовского района Александр Рыбальченко, 1994 г.р., военнослужащий в/ч А1302.

Источник: УНН
Теги: АТО, Донбасс, обстрел
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