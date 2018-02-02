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"Манчестер Сити" включил Зинченко в заявку плей-офф Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" включил Зинченко в заявку плей-офф Лиги чемпионов

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Лидер Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" обнародовал заявочный лист на игры 1/8 финала Лиги чемпионов, информирует УНН со ссылкой на сайт "Манчестер Сити".

Украинский полузащитник Александр Зинченко, а также дорогой новичок клуба француз Ляпорт вошли в заявку. Зато выбыл из нее Мангала, который на неделе перешел в "Эвертона".

Также в заявку А "горожан" вошли: Браво, Эдерсон, Данило, Компани, Мэнди, Отаменди, Стоунз, Уокер, Делфи, Де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган, Сане, Стерлинг, Бенджамин и Давид Сильва, Туре, Агуэро, Жезус.

Добавим также, противником команды Гвардиолы по 1/8 финала престижного турнира станет швейцарский "Базель".

Напомним, Зинченко вошел в символическую сборную тура АПЛ.

Источник: УНН
Теги: футбол, Лига чемпионов
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