Американские разведывательные самолеты второй день курсируют возле российской границы

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Два американских самолета были замечены вблизи российской границы в Прибалтике, передает УНН со ссылкой на мониторинговые отчеты движения военных самолетов.

В операции было задействовано американский Boeing RC-135W ВВС и патрульный противолодочный P-8A Poseidon. Отмечается, что миссия, которая стартовала еще 1 февраля, проходит в воздушном пространстве Восточной Польши и Южной Балтии. Самолеты вылетели с британской базы Милденхолл.

Как сообщал УНН, Пентагон заявил, что российский истребитель опасно сблизился с самолетом ВМС США P-3 Orion, когда последний осуществлял полет в международном воздушном пространстве над Черным морем.