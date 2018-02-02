"Динамо" опубликовало заявку на матчи плей-офф Лиги Европы

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Киевское "Динамо" внесло в заявку 1/16 финала Лиги Европы на матчи с греческим "АЕК" 29-ть футболистов, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

В поединках с "АЕК" смогут сыграть следующие игроки:

вратари: Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Артур Рудько;

защитники: Карлос Самбрано, Александар Пантич, Николай Морозюк, Иосиф Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Евгений Хачериди, Виталий Миколенко, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера;

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Полузащитники: Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Никита Корзун, Денис Гармаш, Олег Гусев, Гонсалес, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Евгений Смирный, Роман Вантух, Богдан Леднев;

нападающие: Жуниор Мораес, Дмитрий Хлебас, Артем Беседин, Назарий Русин, Мбокани.

Стоит отметить, что двое новичков "бело-синих" не попали в заявку, ведь в первой половине сезона были сыгранные в еврокубках - Руслан Ротань за "Славию" и Беньямин Вербич с "Копенгагена".

Добавим также, "Динамо" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "АЕК" 15 февраля в Афинах.