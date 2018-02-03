Посла Польши пригласили на Бандеровские чтения в Киеве

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Директор Негосударственного аналитического центра "Украинские студии стратегических исследований" Юрий Сиротюк направил Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Польша в Украине Яну Пекло приглашение на V Бандеровские чтения, которые состоятся 9 февраля в колонном зале Киевсовета, передает УНН со ссылкой сообщение пресс-службы аналитического центра.

Как отмечается в сообщении, в направленном представителю Польши приглашении, в частности, говорится: "В связи с катастрофическим ухудшением отношений между нашими странами, ростом реваншизма и необоснованных исторических мифов, навязываемых пропагандой Российской Федерации, считаем необходимым осуществить беспристрастный и взвешенный анализ прошлого и настоящего сложных отношений между нашими народами. Нуждаемся в профессиональном обсуждении международной ситуации, в которой находится Украина и регион между Балтийским и Черным морями.

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Верим, что без независимой Украины нет независимой Польши и лишь окончательный распад Российской империи, в борьбе с которой погиб Степан Бандера, принесет процветание нашим государствам".

В пресс-службе добавили, что V Бандеровские чтения на тему: "Миссия Украины и национальные интересы в глобализирующемся мире: образ националистов", проводят НАЦ "Украинские студии стратегических исследований" и Научно-исследовательский институт украиноведения. Мероприятие состоится 9 февраля 2018 года в колонном зале Киевского городского совета по адресу: ул. Крещатик, 36. Начало регистрации - в 10:00. Начало мероприятия - в 10:30.

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Напомним, Верхняя палата польского парламента (Сенат) приняла поправки в закон о Институте национальной памяти Польши, вводящие наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти" и распространение других фактов об участии поляков в Холокосте, которые власти страны считают ложными.