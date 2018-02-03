Spice Girls вернутся: Виктория Бекхэм подтвердила воссоединение группы

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Дизайнер Виктория Бекхэм подтвердила воссоединение группы Spice Girls. Об этом она написала в Instagram, передает УНН.

“Обожаю моих девушек! Так много поцелуев!” — заявила Бекхэм в комментарии к снимку, на котором изображена она сама, а также Эмма Бантон, Джери Холливелл, Мелани Браун и Мелани Чисхолм.

Чем планируют заниматься Spice Girls в ближайшее время пока неизвестно.

Как сообщал УНН, легендарная музыкальная поп-группа Spice Girls воссоединится в 2018 году для записи нового альбома.

Отмечается, что такое предложение поступило от одной из участниц коллектива Мел Си. Кроме того, в состав вернется и Виктория Бекхэм, которая была противницей такого шага.

Девушки также планируют организовать специальный проект на телевидении в честь воссоединения.