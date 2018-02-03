Жертва урагана Мэтью выиграл два миллиона долларов в лотерею

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Американец Энтони Фелдер из города Ламбертон выиграл два миллиона долларов в лотерею Powerball, передает УНН со ссылкой на "NC Education Lottery".

Фелдер работает водителем грузовика. Осенью прошлого года ураган Мэтью сильно повредил его дом. Средств на ремонт не хватало.

Лотерейный билет купил случайно, возвращаясь домой из парикмахерской.

Счастливчик говорит, что когда услышал, что кто-то из Ламбертон сорвал в Powerball 2 млн долл, то сразу почувствовал, что победа за ним. На выигранные средства он планирует отремонтировать дом и купить себе новый грузовик.

Напомним, в прошлом году 20 украинцев стали миллионерами благодаря популярной украинской государственной лотереи “Лото-Забава”. Организовывает “Лото-Забаву” отечественный оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, известный своими масштабными социальными проектами. Несколько лет назад компания “М.С.Л.” вложила почти 3 млн долл. в строительство ледовой арены “Льодограй” (Богуслав, Киевская область), которая служит сегодня одним из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта.