Регистрация | Вход |
USD: 27,89 0,0176  EUR: 34,84 0,1140 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 03 февраля 2018 08:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В Раде 5 февраля собираются подготовить позицию по "бандеровского закона"
В Раде 5 февраля собираются подготовить позицию по "бандеровского закона"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Жертва урагана Мэтью выиграл два миллиона долларов в лотерею

Жертва урагана Мэтью выиграл два миллиона долларов в лотерею

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Американец Энтони Фелдер из города Ламбертон выиграл два миллиона долларов в лотерею Powerball, передает УНН со ссылкой на "NC Education Lottery".

Фелдер работает водителем грузовика. Осенью прошлого года ураган Мэтью сильно повредил его дом. Средств на ремонт не хватало.

Лотерейный билет купил случайно, возвращаясь домой из парикмахерской.

Счастливчик говорит, что когда услышал, что кто-то из Ламбертон сорвал в Powerball 2 млн долл, то сразу почувствовал, что победа за ним. На выигранные средства он планирует отремонтировать дом и купить себе новый грузовик.

Напомним, в прошлом году 20 украинцев стали миллионерами благодаря популярной украинской государственной лотереи “Лото-Забава”. Организовывает “Лото-Забаву” отечественный оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, известный своими масштабными социальными проектами. Несколько лет назад компания “М.С.Л.” вложила почти 3 млн долл. в строительство ледовой арены “Льодограй” (Богуслав, Киевская область), которая служит сегодня одним из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта.

Источник: УНН
Теги: МСЛ, Лото-Забава, лотерея
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.