Во Львове в результате обвала траншеи погиб рабочий

ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня во Львове на ул. Балочной, 10 во время проведения земляных работ произошел обвал траншеи. В результате происшествия погиб мужчина, 1966 года рождения, житель с. Волица, Жовкивского района. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.

Как сообщили в пресс-службе, мужчина был наемным рабочим по трудовому договору. Предприятие выполняло работы по канализации улице балочной на заказ ЛГКП "Львовводоканал".

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"Это строительная организация, которая работает у нас на подрядной основе, по договору. Они выполняли работы по канализации ул. Балочной. Соответственно, именно эта кампания несет ответственность за соблюдением работниками правил техники-безопасности при выполнении строительных работ", - сообщили в ЛГКП "Львовводоканал".

Смерть мужчины наступила в присутствии бригады скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.