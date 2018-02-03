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В России школьник ранил ножом однокласника и выпрыгнул в окно 3 этажа

В России школьник ранил ножом однокласника и выпрыгнул в окно 3 этажа

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В России в одной из школ Калужской области ученик напал с ножом на одноклассника и пытался сбежать с места преступления, выпрыгнув с 3-го этажа. Об этом сообщает РИА Новости, передает УНН.

Как отмечается, инцидент произошел около 8:25 утра в школе № 1 города Спас-Деменск. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

По версии следствия, инцидент произошел перед началом первого урока, когда учитель вышла за журналом. Школьник использовал небольшой кухонный нож. Раненый подросток смог оттолкнуть нападавшего и убежать. Потерпевшему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Сам зачинщик выпрыгнул в окно третьего этажа, его госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника.

Пострадавший и его одноклассники утверждают, что между двумя подростками не было конфликта. Как выяснили следователи, инициатор происшествия ни с кем не общался, был замкнут.

Следователи выясняют условия жизни и воспитания детей. Известно, что на профилактическом учете они не состояли.

Напомним, что в середине января в российских школах случились два резонансных ЧП — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек) и нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек).

Источник: УНН
Теги: РФ, школьники, раненые
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