В Киеве полиция задержала налоговика на взятке в 20 тыс. грн

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Чиновника столичного управления фискальной службы задержали на взятке в 20 тыс. грн. Фигурант пытался убежать и избавиться от взятки, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Правоохранители разоблачили должностное лицо одного из отделов ГУ ГФС в Киеве во взяточничестве. Он наладил коррупционную схему, благодаря которой субъекты хозяйствования-нарушители имели возможность корректировать размер штрафных санкций. За такую ​​возможность платили указанные должностным лицом суммы средств.

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"... установили причастность к этому преступлению главного государственного ревизора инспектора. При уменьшении размера штрафных санкций по выявленным правонарушениям в сфере налогового законодательства требовал от представителя предприятия 20 000 гривен неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

В пресс-центре также сообщили, что сегодня правоохранители задержали главного государственного ревизора при получении 20000 гривен взятки. Чиновник пытался убежать и избавиться полученных средств.

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Досудебное расследование проводится в рамках производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.