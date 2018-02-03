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Представителей трех клубов назван лучшими игроками месяца в УХЛ

Представителей трех клубов назван лучшими игроками месяца в УХЛ

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В январе Украинская хоккейная лига начала вручения индивидуальных наград лучшим игрокам по итогам каждого месяца, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Лучшим голкипером УХЛ в первом месяце 2018 стал вратарь “Донбасса” Богдан Дьяченко. Эту награду 19-летний вратарь молодежной и национальной сборной Украины завоевывает уже четвертый месяц подряд. Январь Дьяченко закончил с выдающимся показателем в 97,8 процентов отраженных бросков при коэффициенте надежности 0,45 — голкипер пропускал в среднем менее 1 шайбы за две игры.

Лучшим защитником месяца назван Никиту Табашника из “Белого Барса”. В 8 матчах Табашник набрал 10 (1 + 9) очков при показателе полезности +11, в том числе 6 (1 + 5) очками хоккеист отличился при игре в большинстве.

Добавим также, лучшим нападающим января стал форвард МХК “Динамо” Владимир Чердак. Хоккеист занимает ключевое место в построениях харьковской команды, и в 8 матчах января вступил 22 (11 + 11) очка при показателе полезности +4. Две шайбы Чердака в матче против “Белого Барса” позволили команде Александра Сеуканда впервые обыграть белоцерковчан.

Источник: УНН
Теги: спорт, хоккей
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