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Баскетболистки сборной Украины определились с составом на игру против чемпионок Европы

Баскетболистки сборной Украины определились с составом на игру против чемпионок Европы

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украинская женская баскетбольная сборная в составе 14-й гравчинь начнет подготовку к двум поединков отборочного цикла к Евробаскета-2019. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ, передает УНН.

Перед важными поединками с Испанией и Нидерландами наставник Горан Бошкович не может рассчитывать на всех сильнейших, а именно натурализованного защитника Дьандры Мосс.

Таким образом, на собрание Международной теннисной академии, которые начнутся 5 февраля, прибудут:

Арина Белоцерковская “Сиренос” (Литва), Вита Воробей “КиивБаскет” (Украина), Дарья Завидная — “Видзев”, (Польша), Ольга Краевская — “КиивБаскет” (Украина), Людмила Науменко — “Чукурова”, (Турция ), Анна Ольховик — “Киев-Баскет”, (Украина), Александра Радулович — “Чайка” (Украина), Екатерина Рымаренко — “АЗС Энея” (Польша), Елена Самбурская — “Клуж” (Румыния), Таисия Удоденко — “Лукка” (Италия), Мириам Уро-Ниле — “Торунь” (Польша), Алина Ягупова — “Чукурова” (Турция), Ольга Яцковець — “Ружомберок” (Словакия).

Также в сборную чуть позже должна присоединиться и центровая французского “Фламме” Валерия Бережинская.

Заметим, что уже 10 февраля в 16:00 женская сборная Украины по баскетболу в киевском “Дворце спорта” будет принимать действующих чемпионок Европы сборную Испании, а 14 февраля в Украину приедет сборная Нидерландов (19:00).

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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