Подозреваемого в хакерстве россиянина экстрадировали в США

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Обвиняемый в хакерстве гражданин РФ Петр Левашов экстрадирован из Испании в США и в ближайшее время предстанет перед судом, передает УНН со ссылкой на заявление министерства юстиции США.

“Запланировано, что Левашов предстанет перед судьей Холи Фицсиммонс в Бриджпорте, штат Коннектикут, примерно в 6 часов вечера (1 ночи по киевскому времени — ред.)”, — говорится в сообщении.

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Левашову предъявлены обвинения в Коннектикуте по 8 пунктам в связи с созданием ботнет-сети Kelihos. Он также обвиняется в федеральном суде штата Аляска по двум пунктам — мошенничество в интернете и незаконный перехват электронных сообщений. Ранее Минюст США сообщало, что против Левашова были заведены дела в Мичигане и Вашингтоне (округ Колумбия) много лет назад.

Обвинение считает, что Петр Левашов с помощью сети зараженных компьютеров получал информацию о логинах и паролях пользователей, рассылал спам, устанавливал программы-вымогатели и другие вирусы на компьютеры пользователей. По данным обвинения, хакер заработал на этом значительные средства.

“Мы предполагаем, что Левашов контролировал и руководил сетью Kelihos, которая использовалась для распространения сотен миллионов мошеннических электронных сообщений, перехвата паролей к онлайн-аккаунтам и финансовых учетных записей тысяч американцев, а также для распространения программ-вымогателей нашими сетями”, — заявил исполняющий обязанности вязки помощника генпрокурора США Джон кронан.

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Левашов был арестован в апреле 2017 года в Барселоне испанской полицией, где он отдыхал с семьей, по запросу США, где его подозревают в хакерстве. В том же месяце Минюст США отчитался об успешном прекращении деятельности сети Kelihos. Третьего октября 2017 Национальный суд Испании согласился выдать Левашова США. Это решение было обжаловано адвокатами, однако суд подтвердил предыдущее решение.

Как ранее сообщал УНН, Центральное разведывательное управление США пришло к выводу, что за атакой вируса Petya в Украине, которая произошла в июне 2017 года, стоят российские хакеры. Об этом сообщает The Washigton Post.