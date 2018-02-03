Глава Пентагона принял министра обороны Украины

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак встретился с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом в рамках официального визита украинского министра в США, сообщает УНН со ссылкой на сообщение американского военного ведомства.

“Сегодня мы намерены обсудить прагматичные шаги по укреплению отношений между нашими вооруженными силами”, — сказал Джеймс Мэттис журналистам перед началом встречи.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства обороны Украины: “в рамках визита министр обороны Украины примет участие в двусторонних оборонных консультациях ведомств стран, состоятся встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, представителями руководства оборонного ведомства США, а также руководством и офицерами оперативно-стратегического уровня национального военного колледжа США”.

Как ранее сообщал УНН, новая ядерная доктрина США направлена на разработку возможностей, которые делают применение ядерного оружия менее вероятным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление действующего президента США Дональда Трампа.