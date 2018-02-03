"Александрия" усилилась полузащитником шныряли

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Доме футбола “Александрии” 22-летний полузащитник Дмитрий шныряли подписал контракт с клубом, информирует УНН со ссылкой на сайт “Александрии”.

Контракт с игроком рассчитан до конца 2020 года.

Шныряли является полузащитником атакующего плана выступал за НОВОКАХОВСКОЕ “Энергию”. В 2016 году 22-летний спортсмен был называемым лучшим молодым бомбардиром чемпионата Украины во Второй лиге. За два сезона выступлений за “Энергию” шныряли забил в ворота соперников 27 мячей.

Напомним, что в нынешних турецких сборах “Александрия” разгромила семикратного чемпиона Болгарии.