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"Александрия" усилилась полузащитником шныряли

"Александрия" усилилась полузащитником шныряли

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Доме футбола “Александрии” 22-летний полузащитник Дмитрий шныряли подписал контракт с клубом, информирует УНН со ссылкой на сайт “Александрии”.

Контракт с игроком рассчитан до конца 2020 года.

Шныряли является полузащитником атакующего плана выступал за НОВОКАХОВСКОЕ “Энергию”. В 2016 году 22-летний спортсмен был называемым лучшим молодым бомбардиром чемпионата Украины во Второй лиге. За два сезона выступлений за “Энергию” шныряли забил в ворота соперников 27 мячей.

Напомним, что в нынешних турецких сборах “Александрия” разгромила семикратного чемпиона Болгарии.

Источник: УНН
Теги: спорт, Футбол
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