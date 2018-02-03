Регистрация | Вход |
USD: 27,89 0,0176  EUR: 34,84 0,1140 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 03 февраля 2018 08:07
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В Раде 5 февраля собираются подготовить позицию по "бандеровского закона"
В Раде 5 февраля собираются подготовить позицию по "бандеровского закона"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Председатель Генассамблеи ООН примет участие в эстафете олимпийского огня

Председатель Генассамблеи ООН примет участие в эстафете олимпийского огня

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак на следующей неделе примет участие в последнем этапе эстафеты олимпийского огня в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщил УНН со ссылкой на ТАСС.

“9 февраля председатель прибудет в Пхёнчхан на XXIII зимние Олимпийские игры. Он примет участие в эстафете олимпийского огня в качестве факелоносца, посетит церемонию открытия и получит награду от американского Фонда олимпийского перемирия”, - сообщил официальный представитель председателя Генансамблеи Бренден Варма. По его словам, в рамках визита в Южную Корею Лайчак планирует встретиться с премьер-министром, главой МИД и спикером парламента страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина на зимней Олимпиаде-2018 представят 33 спортсмена

О намерении присутствовать на открытии Зимних Олимпийских Игр в Пхёнчхане также заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Комментируя ситуацию на Корейском полуострове на пресс-конференции в пятницу, он заявил, что воодушевлен улучшением отношений между Южной Кореей и КНДР, в том числе восстановлением “горячей линии” между военными двух стран. По словам генсека ООН нацелена на “мирную денуклеаризации Корейского полуострова”.

Как ранее сообщал, 2 февраля в Пхенчхан прибыли первые украинские олимпийцы — представители биатлона и санного спорта. После прохождения всех формальностей и процесса аккредитации украинцы разместились в Олимпийской деревне.

Источник: УНН
Теги: Олимпиада-2018
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.