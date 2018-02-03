США опубликовали меморандум о злоупотреблениях ФБР

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Республиканцы в палате представителей конгресса США в пятницу опубликовали меморандум относительно злоупотреблений ФБР в рамках расследования о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

По мнению экс-директора ФБР Джеймса Коми, публикация подготовленной республиканцами служебной записки о неправомерных действиях, допущенных ФБР при расследовании вмешательства извне в выборы США 2016 года, нанесла ущерб США в целом и разведывательному ведомству в частности.

“И это всё? Бесчестная и обманчивая докладная записка внесла раскол в спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса, уничтожила доверие к разведывательному сообществу, нанесла ущерб отношениям с судами FISA и предоставила большой огласке засекреченное расследование относительно американского гражданина”, - написал бывший глава Федерального бюро расследований в своем Twitter. — Зачем это было нужно? Минюст и ФБР должны продолжить свою работу“.

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Бывший советник Дональда Трампа во время предвыборной кампании Картер Пейдж заявил телеканалу Fox News, что публикация подготовленной республиканцами служебной записки о неправомерных действиях, допущенных ФБР при расследовании вмешательства извне в выборы в США 2016 года, является историческим сдвигом в восстановлении демократии в стране.

„Смелый и тщательный подход лидеров Конгресса к выявлению беспрецедентных злоупотреблений является гигантским, историческим рывком в процессе восстановления американской демократии“, — отметил Пейдж.

В понедельник спецкомитет проголосовал за обнародование секретной докладной записки, подготовленной аппаратом фракции Республиканской партии в Спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса. Это было сделано вопреки возражениям конгрессменов-демократов, которые утверждали, что огласка может нанести ущерб расследованию возможного вмешательства России в выборы США.

„Этот меморандум предоставляет членам Конгресса обновленную информацию о важных фактах, связанных с расследованием комитета Минюста и ФБР и использования Закона о надзоре за иностранными разведками (FISA) во время выборов президента 2016 года. То, что мы обнаружили, вызывает обеспокоенность относительно легитимности определенных взаимодействий Минюста и ФБР с судом по делам о надзоре за иностранными разведками (FICS)“, - говорится в опубликованном записке, в которой также сообщается, что подобные действия являются ”вмешательством“ в защиту американского народа от нарушений, связанных с применением FISA.

В меморандуме сообщается о нарушениях, связанных с электронной прослушкой бывшего советника Трампа Картера Пейджа. Отмечается, что “досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета демократической партии (НКД) и кампании Хиллари Клинтон сформировало основную часть заявления FISA на Картера Пейджа”.

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Как ранее сообщал УНН, действующий президент США Дональд Трамп подписал 19 января закон о продлении на шесть лет срока действия программы по осуществлению прослушивания телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей других государств, подозреваемых в терроризме. Речь идет о секции 702 Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA) 1978 года. Внесена в него в 2008 году поправка дала право спецслужбам без санкции перехватывать телефонные разговоры и переписку иностранцев, находящихся за пределами США, но использующих американские средства связи и серверы.

Спецслужбы в принципе не имели права вести аналогичную слежку за американцами без постановления суда, однако граждане США могли попасть под действие программы и оказаться под наблюдением, если они контактировали с иностранцами, которые находились в поле зрения разведки. Трамп критикует FISA, утверждая, что положения закона применялись для слежения за его предвыборным штабом.