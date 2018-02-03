В США предъявили обвинение продавцу патронов для стрелка из Лас-Вегаса

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Житель Аризоны Дуглас Хэил в федеральном суде штата Невада был обвинен в продаже без необходимой лицензии 720 бронебойных патронов для стрелка-психопата Стивена Пэддок, который убил 59 человек в Лас-Вегасе, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Ему были предъявлены обвинения в производстве и продаже боеприпасов без лицензии.

Ранее городской шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо сообщил журналистам Las Vegas Review-Journal, что ФБР инициировало расследование “в отношении лица, подающего интерес на федеральном уровне”. Как отметил Ломбардо, власть заинтересовалась этим человеком, изучая обстоятельства устроенной Пэддоком бойни. Более подробной информации шериф не предоставил, личность этого человека он также не раскрыл. Поэтому Хэил стал первым, кому были предъявлены обвинения в связи со стрельбой в Лас-Вегасе.

“Не было никакого вклада с моей стороны в то, что сделал Стивен Пэддок, — сказал Хэил. — У меня не было возможности увидеть его. Продукт, который я ему продал, не имел никакого отношения к тому, что он сделал. Я продавец <...> Он заплатил мне, положил патроны в свою машину, и пошел дальше — он никогда не казался мне подозрительным”.

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Всего жертвами бойни стали 59 посетителей фестиваля. По данным полиции, тело 31 человека было найдено в пределах или в непосредственной близости от открытой концертной площадки, где проходило мероприятие. Остальные умерли в больницах.

Массовое убийство (масшутинг) в Лас-Вегасе стало массовым в истории США с момента событий 11 сентября 2001 года, опередив по количеству жертв массовое убийство в Орландо.