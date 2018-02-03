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Таможенники на Закарпатье обнаружили в фуре с медом 25650 пачек контрабандных сигарет

Таможенники на Закарпатье обнаружили в фуре с медом 25650 пачек контрабандных сигарет

УЖГОРОД-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Закарпатские таможенники вынули из двойного днища и посчитали контрабандные сигареты, которые венгр пытался вывезти из Украины в фуре с медом. Как сообщила УНН пресс-секретарь Закарпатской таможни ДФС, в тайнике находились 25 тыс. 650 пачек сигарет украинского производства с акцизными марками Украины.

“Сейчас сотрудники Закарпатской таможни ДФС закончили подсчет выявленных в грузовом автомобиле скрытых от таможенного контроля сигарет. В двойном днище грузовика находились 2405 блоков сигарет марки „Ротманс“ и 160 блоков „Мальборо“. В общем 25650 пачек сигарет. Все украинского производства и с марками акцизного сбора Украины”, - отметила А. Дацюк.

Обнаруженные на таможенном посту “Тиса” сигареты теперь должны пройти оценку экспертов, которые установят стоимость изъятого контрабандного табака.

Как ранее сообщал УНН, в украинском-венгерской границе в зоне контроля таможенного поста “Тиса” задержали грузовик с медом, в которой гражданин Венгрии пытался вывезти из Украины значительное количество контрабандных сигарет.

Источник: УНН
Теги: контрабанда, Закарпатье, сигареты
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